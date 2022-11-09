В «Енисее» выделили особенности игры «Локомотива-Кубань»

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович высказался по поводу предстоящей встречи с «Локомотивом-Кубань» в Единой лиге ВТБ.

«В Астане мы играли хорошо и показали свою лучшую игру сезона. Теперь мы готовимся к встрече с «Локо» – командой, показывающей современный баскетбол через быстрый переход и с агрессивной защитой.



У них отличный состав, мы знаем, что Уиллис и Бэрфорд – очень важные игроки, но и молодые россияне – Мартюк, Щербенев, Ведищев – очень хороши. Но главное, чтобы мы вышли на свой максимум и даже больше, что нужно для победы.



Я требую от своих игроков контролировать мяч и ритм, для нас это лучший шанс победить. Также особенно важна поддержка болельщиков – вы нам нужны для победы», — приводит слова Анзуловича сайт Единой лиги ВТБ.