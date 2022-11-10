Президент УНИКСа: клуб оказался выигрышной стороной по итогам суда с американцем Брэнтли

Президент казанского УНИКСа Евгений Богачёв высказался об итогах баскетбольного арбитражного суда по иску легионера казанского клуба Джаррелла Брэнтли.



«Игрок самовольно покинул Казань с семьёй в феврале этого года, хотя я лично просил его остаться. Никаких форс-мажорных обстоятельств не было. Пришлось судиться. Да, УНИКС выплатит Брэнтли определённую сумму, но она на порядок меньше тех цифр, что мелькают в сети.



Решение суда обжалованию не подлежит, и нам придётся возместить игроку судебные издержки, стоимость авиабилетов из США в Россию и обратно. Так что исходя из первоначальных требований игрока в итоге я считаю, что УНИКС оказался выигрышной стороной конфликта», — приводит слова Богачёва «Татар-информ».



Напомним, УНИКС подал в суд на американского форварда. Казанский клуб не устроил тот факт, что Брэнтли вместе с женой и дочкой покинул Россию до того, как руководство УНИКСа позволило иностранным игрокам вернуться на родину. Российский клуб хотел востребовать компенсацию в размере $ 250 000.



В итоге арбитражный суд вынес решение в пользу форварда Джаррелла Брэнтли в споре с УНИКСом. Казанский клуб выплатит баскетболисту $ 45 тыс. за расторжение контракта.