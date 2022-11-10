Президент УНИКСа: клуб оказался выигрышной стороной по итогам суда с американцем Брэнтли

Президент казанского УНИКСа Евгений Богачёв высказался об итогах баскетбольного арбитражного суда по иску легионера казанского клуба Джаррелла Брэнтли.
«Игрок самовольно покинул Казань с семьёй в феврале этого года, хотя я лично просил его остаться. Никаких форс-мажорных обстоятельств не было. Пришлось судиться. Да, УНИКС выплатит Брэнтли определённую сумму, но она на порядок меньше тех цифр, что мелькают в сети.
Решение суда обжалованию не подлежит, и нам придётся возместить игроку судебные издержки, стоимость авиабилетов из США в Россию и обратно. Так что исходя из первоначальных требований игрока в итоге я считаю, что УНИКС оказался выигрышной стороной конфликта», — приводит слова Богачёва «Татар-информ».
Напомним, УНИКС подал в суд на американского форварда. Казанский клуб не устроил тот факт, что Брэнтли вместе с женой и дочкой покинул Россию до того, как руководство УНИКСа позволило иностранным игрокам вернуться на родину. Российский клуб хотел востребовать компенсацию в размере $ 250 000.
В итоге арбитражный суд вынес решение в пользу форварда Джаррелла Брэнтли в споре с УНИКСом. Казанский клуб выплатит баскетболисту $ 45 тыс. за расторжение контракта.
- 10 ноября 2022
-
19:06
-
18:52
-
18:34
-
17:55
-
17:49
-
15:32
-
13:50
-
13:04
-
12:33
-
11:50
-
11:45
-
11:22
-
11:04
-
10:58
-
10:37
-
09:56
-
09:15
-
09:10
-
08:26
-
06:18
-
06:02
-
04:02
-
00:50
-
00:28
-
00:26
- 9 ноября 2022
-
21:46
-
21:40
-
20:48
-
20:01
-
18:54
-
17:45
-
16:30
-
15:23
-
14:41
-
13:57