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ЦСКА добыл девятую победу подряд в Единой лиге ВТБ, обыграв УНИКС

ЦСКА добыл девятую победу подряд в Единой лиге ВТБ, обыграв УНИКС
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Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого встречались лидеры чемпионата, московский ЦСКА и казанский УНИКС. Противостояние проходило на арене «Мегаспорт» и завершилось со счётом 92:79 (21:23, 21:17, 29:20, 21:19) в пользу армейцев. До этой встречи оба клуба ни разу не проигрывали в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ. В активе обеих команд было по восемь побед.

Лучшую результативность в составе победителей показал сербский центровой Никола Милутинов, который набрал 24 очка, а также совершил 12 подборов. У гостей чаще всего кольцо москвичей поражал македонский разыгрывающий Ненад Димитриевич. На его счету 18 очков, а также один подбор.

В следующем туре соревнований команда Эмила Райковича сыграет с «Нижним Новгородом». Матч состоится 14 ноября в Москве. УНИКС следующую встречу проведёт также 14 ноября. Подопечные Велимира Перасовича примут «Парму». Матч состоится в Казани.

Единая лига ВТБ. 1-й этап
10 ноября 2022, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
92 : 79
УНИКС
Казань, Россия
ЦСКА: Милутинов - 24, Мур - 21, Швед - 20, Уэйр - 12, Давидовац - 6, Жан-Шарль - 4, Астапкович - 3, Курбанов - 2, Десятников, Комолов, Руженцев, Ухов
УНИКС: Димитриевич - 18, Зайцев - 15, Хантер - 12, Лабери - 10, Жбанов - 7, М. Кулагин - 6, Рейнольдс - 6, Ильницкий - 5, Забелин, Мэйкон, Разумов, Ткаченко
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