ЦСКА добыл девятую победу подряд в Единой лиге ВТБ, обыграв УНИКС

Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого встречались лидеры чемпионата, московский ЦСКА и казанский УНИКС. Противостояние проходило на арене «Мегаспорт» и завершилось со счётом 92:79 (21:23, 21:17, 29:20, 21:19) в пользу армейцев. До этой встречи оба клуба ни разу не проигрывали в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ. В активе обеих команд было по восемь побед.
Лучшую результативность в составе победителей показал сербский центровой Никола Милутинов, который набрал 24 очка, а также совершил 12 подборов. У гостей чаще всего кольцо москвичей поражал македонский разыгрывающий Ненад Димитриевич. На его счету 18 очков, а также один подбор.
В следующем туре соревнований команда Эмила Райковича сыграет с «Нижним Новгородом». Матч состоится 14 ноября в Москве. УНИКС следующую встречу проведёт также 14 ноября. Подопечные Велимира Перасовича примут «Парму». Матч состоится в Казани.
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