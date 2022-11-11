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«Самара» обыграла «Парму» в Единой лиге ВТБ

«Самара» обыграла «Парму» в Единой лиге ВТБ
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Баскетбольный клуб «Самара» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ обыграл на своей площадке «Парма-Пари». Встреча состоялась на стадионе «Дворец спорта имени В. Высоцкого» и завершилась победой самарцев со счётом 80:63.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Маркос Найт, набравший 22 очка, а также совершивший шесть подборов и отдавший шесть результативных передач. Ещё 18 очков – у Кей Си Риверса.

В составе «Пармы» 18 очков записал на свой счёт Брайон Аллен, а его партнёр по команде Джоэл Джеймс набрал 14 очков и сделал 10 подборов.

Следующий матч «Самара» проведёт 15 ноября с саратовским «Автодором» на его площадке. «Парма», в свою очередь, днём ранее сыграет с УНИКСом в Казани.

Единая лига ВТБ. 1-й этап
11 ноября 2022, пятница. 18:00 МСК
Самара
Самара, Россия
Окончен
80 : 63
Парма-Пари
Пермь, Россия
Самара: Найт - 22, Риверс - 18, Томас - 14, Эннис - 13, Карданахишвили - 8, Риз - 5, Барашков, Гафуров, Зверев, Пичкуров, Умрихин, Шелекето
Парма-Пари: Аллен - 18, Джеймс - 14, Роберсон - 10, Шейко - 6, Походяев - 5, Платунов - 4, Антипов - 3, Попов - 3, Будин, Диме, Куров, Перевалов
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