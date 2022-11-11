«Самара» обыграла «Парму» в Единой лиге ВТБ

Баскетбольный клуб «Самара» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ обыграл на своей площадке «Парма-Пари». Встреча состоялась на стадионе «Дворец спорта имени В. Высоцкого» и завершилась победой самарцев со счётом 80:63.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Маркос Найт, набравший 22 очка, а также совершивший шесть подборов и отдавший шесть результативных передач. Ещё 18 очков – у Кей Си Риверса.



В составе «Пармы» 18 очков записал на свой счёт Брайон Аллен, а его партнёр по команде Джоэл Джеймс набрал 14 очков и сделал 10 подборов.



Следующий матч «Самара» проведёт 15 ноября с саратовским «Автодором» на его площадке. «Парма», в свою очередь, днём ранее сыграет с УНИКСом в Казани.