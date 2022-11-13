Форвард УНИКСа Разумов: мы должны реабилитироваться за проигрыш в матче с ЦСКА
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Форвард УНИКСа Александр Разумов высказался по поводу предстоящей встречи с «Пармой-Пари» в Единой лиге ВТБ.
«Детально разобрали ошибки после поражения от ЦСКА. Тренер указал, на какие моменты следует обратить особое внимание.
Подготовка к встрече с «Пармой-Пари» проходит в штатном режиме. Знаем, что пермская команда действует агрессивно как в защите, так и в нападении. Понимаем, насколько важно реабилитироваться за проигрыш в Москве и начать новую победную серию.
Лично для меня матч с бывшей командой всегда принципиальный. Буду выкладываться больше, чем на 100 процентов», — приводит слова Разумова официальный сайт УНИКСа.
Матч состоится завтра, 14 ноября, в 19:00 по московскому времени.
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