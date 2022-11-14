Лукич высказался по поводу предстоящего матча с ЦСКА
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич высказался по поводу предстоящей встречи с ЦСКА в Единой лиге ВТБ.
«Мы встречаемся с обладателем первого места в турнирной таблице, командой, которая в официальных матчах этого сезона идёт без поражений и продолжает уверенно использовать своё преимущество над соперниками», – приводит слова Лукича пресс-служба команды.
Армейцы являются лидерами в Лиге по основным показателям — результативности, подборам и передачам.
Стоит отметить, что «Пари НН» ни разу в Лиге ВТБ не обыгрывал ЦСКА на выезде.
Матч между «Нижним Новгородом» и ЦСКА состоится 14 ноября в Москве. Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.
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