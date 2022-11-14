«Они действительно опасны». Райкович высказался об игре с Пари НН

Главный тренер ЦСКА Эмиль Райкович дал комментарий по поводу предстоящей встречи с «Пари Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ.

«Нижний» – атлетичная команда, которая стала заметно лучше играть в недавних матчах. Они действительно опасны, если вы недостаточно сосредоточены. В недавней игре с «Зенитом» они отставали на 18 очков, но сделали рывок и довели игру до сложной концовки.



У них достаточно глубокий состав в этом году, тот же костяк игроков и тот же тренер. Таким образом, вы должны быть в игре в течение 40 минут, чтобы добиться победы», — приводит слова Райковича пресс-служба команды.

Матч между «Нижним Новгородом» и ЦСКА состоится сегодня, 14 ноября, в Москве. Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.