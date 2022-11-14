«Они действительно опасны». Райкович высказался об игре с Пари НН
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Главный тренер ЦСКА Эмиль Райкович дал комментарий по поводу предстоящей встречи с «Пари Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ.
«Нижний» – атлетичная команда, которая стала заметно лучше играть в недавних матчах. Они действительно опасны, если вы недостаточно сосредоточены. В недавней игре с «Зенитом» они отставали на 18 очков, но сделали рывок и довели игру до сложной концовки.
У них достаточно глубокий состав в этом году, тот же костяк игроков и тот же тренер. Таким образом, вы должны быть в игре в течение 40 минут, чтобы добиться победы», — приводит слова Райковича пресс-служба команды.
Матч между «Нижним Новгородом» и ЦСКА состоится сегодня, 14 ноября, в Москве. Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.
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