ЦСКА разгромил «Пари Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ

Московский ЦСКА разгромил «Пари Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Мегаспорт» в столице России и завершилась победой хозяев со счётом 107:63.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Каспер Уэйр, набравший 16 очков. Дабл-дабл из 15 очков и 11 подборов на свой счёт записал Никола Милутинов. 12 очками отметились Алексей Швед и Даллас Мур.
В составе «Нижнего Новгорода» 14 очков на свой счёт записал Максим Личутин. Девять баллов в активе Ивана Стребкова.
Следующий матч ЦСКА проведёт 18 ноября в Казахстане. Соперниками московского клуба будут баскетболисты «Астаны». «Пари Нижний Новгород» в следующем туре сыграет в Перми с местной «Пармой». Встреча состоится 18 ноября.
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