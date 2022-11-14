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ЦСКА разгромил «Пари Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ

ЦСКА разгромил «Пари Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ
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Московский ЦСКА разгромил «Пари Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Мегаспорт» в столице России и завершилась победой хозяев со счётом 107:63.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Каспер Уэйр, набравший 16 очков. Дабл-дабл из 15 очков и 11 подборов на свой счёт записал Никола Милутинов. 12 очками отметились Алексей Швед и Даллас Мур.

В составе «Нижнего Новгорода» 14 очков на свой счёт записал Максим Личутин. Девять баллов в активе Ивана Стребкова.

Следующий матч ЦСКА проведёт 18 ноября в Казахстане. Соперниками московского клуба будут баскетболисты «Астаны». «Пари Нижний Новгород» в следующем туре сыграет в Перми с местной «Пармой». Встреча состоится 18 ноября.

Единая лига ВТБ. 1-й этап
14 ноября 2022, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
107 : 63
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
ЦСКА: Уэйр - 16, Милутинов - 15, Мур - 12, Швед - 12, Давидовац - 9, Десятников - 9, Руженцев - 9, Комолов - 8, Астапкович - 6, Ухов - 5, Курбанов - 4, Карпенко - 2
Пари Нижний Новгород: Личутин - 14, Стребков - 9, Апич - 8, Лав-Робертс - 8, Бабурин - 7, Салаш - 6, Йованович - 4, Лютыч - 4, Хвостов - 2, Понкрашов - 1, Ганькевич, Чадов
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