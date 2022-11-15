«Не получилось ничего». Лукич высказался по поводу поражения в матче с ЦСКА

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич прокомментировал поражение команды в матче Единой лиги ВТБ с ЦСКА (63:107).

«Вы видели игру, думаю, про неё больше расскажет тренер ЦСКА. Для моей команды трудно сейчас подобрать слова.



Сегодня не получилось ничего, и это, к сожалению, уже не первый матч, когда мы так плохо начинаем. ЦСКА, пользуясь широкой ротацией, держал уровень игры, тренер Райкович дал поиграть игрокам скамейки, как и я.



Их победа полностью заслуженная», — приводит слова Лукича пресс-служба команды.

Следующий матч ЦСКА проведёт 18 ноября в Казахстане. Соперниками московского клуба будут баскетболисты «Астаны». «Пари Нижний Новгород» в следующем туре сыграет в Перми с местной «Пармой». Встреча состоится 18 ноября.