«Не получилось ничего». Лукич высказался по поводу поражения в матче с ЦСКА
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич прокомментировал поражение команды в матче Единой лиги ВТБ с ЦСКА (63:107).
«Вы видели игру, думаю, про неё больше расскажет тренер ЦСКА. Для моей команды трудно сейчас подобрать слова.
Сегодня не получилось ничего, и это, к сожалению, уже не первый матч, когда мы так плохо начинаем. ЦСКА, пользуясь широкой ротацией, держал уровень игры, тренер Райкович дал поиграть игрокам скамейки, как и я.
Их победа полностью заслуженная», — приводит слова Лукича пресс-служба команды.
Следующий матч ЦСКА проведёт 18 ноября в Казахстане. Соперниками московского клуба будут баскетболисты «Астаны». «Пари Нижний Новгород» в следующем туре сыграет в Перми с местной «Пармой». Встреча состоится 18 ноября.
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