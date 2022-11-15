В УНИКСе рассказали, за счёт чего команда уверенно обыграла «Парму»
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Защитник УНИКСа Георгий Жбанов высказался по поводу победы команды в матче Единой лигой ВТБ с «Пармой-Пари» (93:74).
«Отличная победа. После поражения в Москве нам было важно реабилитироваться перед своими болельщиками.
Сегодня выполнили все указания тренера, жёстко играли в защите, в нападении действовали слаженно, делились мячом и показали командный баскетбол. Поздравляю с заслуженной победой своих одноклубников, тренерский штаб, наших болельщиков и клуб», — приводит слова Жбанова пресс-служба команды.
Следующий матч УНИКС проведёт 19 ноября на домашнем паркете. Соперниками казанского клуба будут баскетболисты «Самары» из одноимённого города. «Парма» в следующем туре сыграет в Москве со столичным МБА. Встреча состоится 18 ноября.
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