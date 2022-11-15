Эксперт: сезон для «Лейкерс» окончен. Время Леброна ушло

Известный обозреватель Национальной баскетбольной ассоциации Крис Бруссард высказал мнение по поводу «Лос-Анджелес Лейкерс» и Леброна Джеймса.

«Сезон для «Лейкерс» окончен. Что также закончилось, так это время Леброна. Время победило. Это не значит, что Леброн больше не хорош. Его цифры до сих пор выглядят великолепно. Но тот Леброн Джеймс, которого мы знали и любили, уже не тот. В задачи Леброна входило не просто набирание очков. Это то, что отличает его и других элитных игроков всех времен от всех остальных. Они показывают сумасшедшие цифры, они доминируют, они побеждают и влияют на игру. Леброн этого не делает. Он не может сделать это в защите, и это тоже часть проблемы. Но я также скажу следующее: Леброн больше не выиграет чемпионат», — привоидт слова Бруссарда Fadeaway World.

Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом: