Никола Ребич перешёл в «Пари НН»

Cербский разыгрывающий Никола Ребич стал игроком «Пари Нижний Новгород».
В сентябре 2022 года стало известно, что Никола Ребич подписал контракт с «Автодором» и возвращается в Единую лигу ВТБ. За саратовский клуб он успел провести восемь матчей и отметился статистикой в 8,1 очка, 4,8 передачи, 1,5 подбора и 0,5 перехвата. В ноябре он воспользовался опцией в соглашении и покинул «Автодор», чтобы присоединиться к «Пари Нижний Новгород».
Кроме того, Никола Ребич выступал за национальную команду Сербии в дивизионах U16, U18, U20, а также за основную сборную во время квалификации к Евробаскету-2022.
Никола будет выступать под номером 4. По регламенту Единой лиги ВТБ появиться на паркете в официальных матчах за «Пари НН» он сможет с 1 декабря 2022 года.
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