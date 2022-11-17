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Агент Рыжов объяснил, за счёт чего МБА в этом сезоне показывает хорошие результаты

Агент Рыжов объяснил, за счёт чего МБА в этом сезоне показывает хорошие результаты
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Спортивный агент Станислав Рыжов дал комментарий по поводу выступления МБА в дебютном для себя сезоне Единой лиги ВТБ.

«Ещё летом в интервью я говорил, что МБА не будут мальчиками для битья. Все давали прогноз неутешительный, что МБА будет где-то внизу, потому что как играть без легионеров? Конечно, не мог предположить, что будут четвёртые, но я знаю Василия Карасёва и опытный тренерский штаб.

Мало дать российским игрокам время. Этот тренер даёт еще свободу в нападении. Многие игроки раскроются. МБА может быть серьёзным соперником для любого клуба», — приводит слова Рыжова пресс-служба МБА.

Напомним, после 10 игр регулярного чемпионата МБА занимает четвёртую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе семь побед и три поражения.

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