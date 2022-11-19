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Бен Симмонс прокомментировал слухи о том, что он боится бросать штрафные

Бен Симмонс прокомментировал слухи о том, что он боится бросать штрафные
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс опроверг слухи о том, что он боится активно действовать в атаке и зарабатывать на себе фолы. Ранее неоднократно появлялась информация от экспертов, считающих, что игрок намеренно избегает возможности встать на линию штрафных бросков.

В прошлом матче с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (109:107) Симмонс впервые за пять лет оформил дабл-дабл (15 очков и 13 подборов), реализовав при этом три из четырёх штрафных броска.

«Я люблю такие моменты и не собираюсь их избегать. Таков был план соперника (фолить чаще на Симмонсе. — Прим. «Чемпионата»), и очевидно, что он не сработал. Мы смогли реализовать пару штрафных бросков, вернуться в игру и остановить их… Мне нравятся такие моменты», — приводит слова Симмонса Fadeaway World.

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