Дюрант объяснил свои слова о слабом составе «Бруклина»

Лидер «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант дал комментарий по поводу своих слов о слабом составе команды.
Напомним, ранее Дюрант выразил мнение, что от его команды ждут хороших выступлений только из-за его присутствия на площадке.
«В тот момент я хотел защитить своих товарищей по команде от завышенных ожиданий со стороны. Мой посыл был таков: «Расслабьтесь, дайте нам поработать над этим, у нас всё наладится». Разумеется, я мог бы сформулировать это лучше», — приводит слова Дюранта Boardroom.
После 16 матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Нетс» имеют результат 7-9.
В нынешнем сезоне 34-летний баскетболист набирает 30,6 очка, 6,6 подбора, 5,2 передачи и 1,8 блок-шота в среднем за матч.
«Как работает это дерьмо?» Дюрант зарегистрировался в TikTok:
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