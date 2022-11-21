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Дабл-дабл Эйтона помог «Финиксу» разгромить «Нью-Йорк Никс»

Дабл-дабл Эйтона помог «Финиксу» разгромить «Нью-Йорк Никс»
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В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Финикс Санз» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении хозяев со счётом 116:95.

Наиболее результативным игроком матча стал разыгрывающий «Никс» Джейлен Брансон, набравший 27 очков и совершивший три подбора и три передачи. Самый значительный вклад в победу «Санз» внёс разыгрывающий Кэмерон Пэйн – 21 очко, семь подборов и девять передач. Единственный дабл-дабл в этой игре на счету центрового «Финикса» Деандре Эйтона (13 очков, 11 подборов и четыре передачи).

Отметим, что для «Финикса» это лишь третья победа в последних семи встречах, а «Нью-Йорк Никс» потерпел второе поражение кряду.

НБА - регулярный чемпионат
20 ноября 2022, воскресенье. 23:30 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
116 : 95
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Финикс Санз: Пэйн - 21, Букер - 20, Ли - 15, Крэйг - 14, Бриджес - 13, Эйтон - 13, Окоги - 7, Бийомбо - 5, Вашингтон - 5, Уэйнрайт - 3, Джонсон, Краудер, Ландейл, Пол, Шамет, Шарич
Нью-Йорк Никс: Брансон - 27, Барретт - 12, Гримс - 10, Макбрайд - 9, Рэндл - 9, Роуз - 7, Хартенштайн - 7, Куикли - 6, Симс - 5, Робинсон - 2, Михайлюк - 1, Арчидиаконоу, Килс, Реддиш, Топпин, Фурнье, Хант
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