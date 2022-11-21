Дабл-дабл Эйтона помог «Финиксу» разгромить «Нью-Йорк Никс»

В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Финикс Санз» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении хозяев со счётом 116:95.

Наиболее результативным игроком матча стал разыгрывающий «Никс» Джейлен Брансон, набравший 27 очков и совершивший три подбора и три передачи. Самый значительный вклад в победу «Санз» внёс разыгрывающий Кэмерон Пэйн – 21 очко, семь подборов и девять передач. Единственный дабл-дабл в этой игре на счету центрового «Финикса» Деандре Эйтона (13 очков, 11 подборов и четыре передачи).

Отметим, что для «Финикса» это лишь третья победа в последних семи встречах, а «Нью-Йорк Никс» потерпел второе поражение кряду.