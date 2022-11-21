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Василий Карасёв рассказал о проблеме МБА перед матчем с «Зенитом»

Василий Карасёв рассказал о проблеме МБА перед матчем с «Зенитом»
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Главный тренер МБА Василий Карасёв поделился мнением по поводу предстоящего матча своей команды с «Зенитом». Встреча пройдёт в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. По словам Карасёва, его подопечные не смогли провести полноценную подготовку из-за проблемы с травмами.

«Разобрали «Зенит», сделали всё, что могли, но немного не получилось полноценной подготовки — перед отъездом в Санкт-Петербург две тренировки работали вдевятером, есть проблемы с травмами. Возможно, пока что петербуржцы показывают не такую игру, как в прошлом сезоне, но у них всё ещё впереди. У «Зенита» тоже были травмы, теперь нужно время, чтобы вкатиться. Будем выходить и биться, главное — показать хороший баскетбол, а в одной отдельно взятой игре может произойти всё что угодно», — приводит слова Карасёва пресс-служба МБА.

Матч «Зенита» и МБА состоится сегодня, 21 ноября. Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.

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