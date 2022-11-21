Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» в матче с МБА в Единой лиге ВТБ

Главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским МБА (87:62).
«Спасибо нашим болельщикам, что пришли сегодня на матч поддержать нас. Мы счастливы, что нам удалось выиграть. Хочу пожелать МБА всего самого хорошего, они в этом сезоне делают очень и очень хорошую работу. Если же говорить о нас, то мы начали игру не так хорошо, не контролировали темп, потеряли концентрацию на 5-6 минут, не попадали открытые броски. Но остаток матча и в защите, и в нападении мы играли в хороший баскетбол», — цитирует Паскуаля официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Следующий матч «Зенит» проведёт 24 ноября в Санкт-Петербурге. Соперниками питерского клуба будут баскетболисты «Самары» из одноимённого города. Столичный МБА в следующем туре сыграет в Москве с пермской «Пари-Пармой». Встреча состоится 25 ноября.
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