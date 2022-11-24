Определён MVP 9-го тура Евролиги

Форвард мадридского «Реала» Джанан Муса стал MVP 9-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира.



В матче с «Валенсией» (80:73) Муса записал себе в актив 29 очков (10/13 двухочковых, 2/5 трёхочковых, 2/2 штрафных), шесть подборов, две результативные передач и два перехвата при рейтинге эффективности 32 балла. Муса во второй раз в карьере стал MVP Евролиги. Этот матч стал для Джанана лучшим по показателям в карьере.



В пятёрку лучших игроков тура также вошли баскетболист «Панатинаикоса» Деррик Уильямс (30 баллов), игрок «Анадолу Эфес» Уилл Клайберн (29 баллов), баскетболист «Партизана» Данило Анджушич (28 баллов) и игрок «Фенербахче» Ник Калатес (25 баллов).

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