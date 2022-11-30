Трипл-дабл Луки Дончича позволил «Далласу» одолеть «Голден Стэйт»

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 116:113.



Самым результативным игроком у «Далласа» стал разыгрывающий из Словении Лука Дончич, набравший 41 очко, 12 подборов и столько же передач. Также стоит отметить американского защитника Тима Хардуэя-младшего, который набрал 22 очка, четыре подбора и две передачи. Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Стефен Карри. На его счету 32 очка, пять подборов и столько же передач. Также стоит отметить 0-го номера из Конго Жонатана Кумингу, который набрал 14 очков, десять подборов и только одну передачу.