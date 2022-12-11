Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» одолеть «Юту»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Юту Джаз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 109:105.



Самым результативным игроком в составе победителей стал центровой Никола Йокич. На его счету трипл-дабл. 27-летний серб набрал 31 очко, сделал 12 подборов и 14 передач. Также большой вклад в успех команды внёс американский разыгрывающий Джамал Маррей, набравший 30 очков и сделавший 4 подбора и 5 передач. Самым результативным у гостей стал канадский защитник Никил Александер-Уолкер. На его счету 27 очков, 3 подбора и 2 передачи. Стоит отметить и американского защитника Малика Бисли (19 очков, 5 подборов и 3 передачи).