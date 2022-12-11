Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» одолеть «Юту»
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Юту Джаз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 109:105.
Самым результативным игроком в составе победителей стал центровой Никола Йокич. На его счету трипл-дабл. 27-летний серб набрал 31 очко, сделал 12 подборов и 14 передач. Также большой вклад в успех команды внёс американский разыгрывающий Джамал Маррей, набравший 30 очков и сделавший 4 подбора и 5 передач. Самым результативным у гостей стал канадский защитник Никил Александер-Уолкер. На его счету 27 очков, 3 подбора и 2 передачи. Стоит отметить и американского защитника Малика Бисли (19 очков, 5 подборов и 3 передачи).
НБА - регулярный чемпионат
11 декабря 2022, воскресенье. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
115 : 110
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Денвер Наггетс: Йокич - 31, Маррей - 30, Гордон - 15, Колдуэлл-Поуп - 15, Хиланд - 11, Браун - 5, Браун - 4, Грин - 2, Джордан - 2, Гиллеспи, Ннаджи, Портер, Рид, Смит, Уайт, Уотсон, Чанчар
Юта Джаз: Александер-Уолкер - 27, Бисли - 19, Хортон-Такер - 19, Олиник - 18, Кесслер - 10, Агбаджи - 6, Вандербилт - 6, Гэй - 5, Азубуике, Больмаро, Джузэнг, Кларксон, Конли, Маркканен, Поттер, Секстон, Фонтеккио
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