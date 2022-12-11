«Пари Нижний Новгород» обыграл «Енисей» в Единой лиге ВТБ
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«Пари Нижний Новгород» обыграл красноярский «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на арене «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась победой хозяев паркета со счётом 73:67 (19:23, 16:20, 19:10, 19:14).
Самым результативным игроком матча в составе «Пари Нижний Новгород» стал Драган Апич, набравший 19 очков. 12 на счету Ивана Стребкова, 11 баллов — у Александра Чадова. В составе «Енисея» лучшую результативность показал Орландо Коулмен, набравший 19 очков.
Следующий матч «Пари Нижний Новгород» проведёт 18 декабря на выезде. Соперниками нижегородского клуба будут баскетболисты казанского УНИКСа. «Енисей» в следующем туре сыграет на домашнем паркете с «Самарой». Встреча состоится 16 декабря.
Единая лига ВТБ. 1-й этап
11 декабря 2022, воскресенье. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
73 : 67
Енисей
Красноярск, Россия
Пари Нижний Новгород: Апич - 19, Стребков - 12, Бабурин - 11, Чадов - 11, Ребич - 9, Лав-Робертс - 6, Личутин - 3, Салаш - 2, Беленицкий, Ганькевич, Йованович, Хвостов
Енисей: Коулмен - 19, Гудумак - 14, Викторов - 9, Томпсон - 7, Балашов - 4, Мотовилов - 4, Уорнер - 4, Бабушкин - 2, Герасимов - 2, Трушкин - 2, Белянков, Сонько
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