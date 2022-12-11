«Пари Нижний Новгород» обыграл «Енисей» в Единой лиге ВТБ

«Пари Нижний Новгород» обыграл красноярский «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на арене «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась победой хозяев паркета со счётом 73:67 (19:23, 16:20, 19:10, 19:14).



Самым результативным игроком матча в составе «Пари Нижний Новгород» стал Драган Апич, набравший 19 очков. 12 на счету Ивана Стребкова, 11 баллов — у Александра Чадова. В составе «Енисея» лучшую результативность показал Орландо Коулмен, набравший 19 очков.



Следующий матч «Пари Нижний Новгород» проведёт 18 декабря на выезде. Соперниками нижегородского клуба будут баскетболисты казанского УНИКСа. «Енисей» в следующем туре сыграет на домашнем паркете с «Самарой». Встреча состоится 16 декабря.