Дабл-даблы Портиса и Адетокунбо не помогли «Милуоки» одолеть «Хьюстон»

В Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Хьюстон Рокетс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 97:92.



Самым результативным игроком у «Хьюстона» стал американский защитник Джейлен Грин, набравший 30 очков, семь подборов и три передачи. Также стоит отметить американского разыгрывающего Кевина Портера, который набрал 18 очка, три подбора и семь передач. Дабл-дабл у гостей заработал американский форвард Бобби Портис. На его счету 17 очков, 15 подборов и только две передачи. Также дабл-дабл у греческого форварда Янниса Адетокунбо, который набрал 16 очков, 18 подборов и четыре передачи.

«Милуоки» прервал серию из четырёх побед подряд.