Дабл-даблы Портиса и Адетокунбо не помогли «Милуоки» одолеть «Хьюстон»
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В Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Хьюстон Рокетс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 97:92.
Самым результативным игроком у «Хьюстона» стал американский защитник Джейлен Грин, набравший 30 очков, семь подборов и три передачи. Также стоит отметить американского разыгрывающего Кевина Портера, который набрал 18 очка, три подбора и семь передач. Дабл-дабл у гостей заработал американский форвард Бобби Портис. На его счету 17 очков, 15 подборов и только две передачи. Также дабл-дабл у греческого форварда Янниса Адетокунбо, который набрал 16 очков, 18 подборов и четыре передачи.
«Милуоки» прервал серию из четырёх побед подряд.
НБА - регулярный чемпионат
12 декабря 2022, понедельник. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
97 : 92
Милуоки Бакс
Милуоки
Хьюстон Рокетс: Грин - 30, Портер - 18, Мартин - 10, Гордон - 9, Шенгюн - 8, Смит II - 6, Мэтьюз - 5, Никс - 5, Фернанду - 4, Гаруба - 2, Вашингтон Мл., Дэйс, Исон, Кристофер, Марьянович, Тэйт, Хаджинс
Милуоки Бакс: Холидэй - 25, Портис - 17, Адетокунбо - 16, Аллен - 11, Картер - 9, Коннотон - 7, Лопес - 7, Адетокунбо, Боучэмп, Грин, Ибака, Инглс, Мамукелашвили, Миддлтон, Мэттьюз, Нвора, Хилл
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