Результаты всех матчей НБА 12 декабря, турнирная таблица

12 декабря состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно шесть матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Детройт Пистонс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 117:124
«Нью-Йорк Никс» – «Сакраменто Кингз» – 112:99
«Филадельфия Сиксерс» – «Шарлотт Хорнетс» – 131:113
«Орландо Мэджик» – «Торонто Рэпторс» – 111:99
«Атланта Хоукс» – «Чикаго Буллз» – 123:122 ОТ
«Хьюстон Рокетс» – «Милуоки Бакс» – 97:92
В последнем матче самым результативным игроком у «Хьюстона» стал американский защитник Джейлен Грин, набравший 30 очков, сделавший семь подборов и три передачи. Также стоит отметить американского разыгрывающего Кевина Портера, который набрал 18 очков, сделал три подбора и семь передач. Дабл-дабл у гостей заработал американский форвард Бобби Портис. На его счету 17 очков, 15 подборов и две передачи. Также дабл-дабл у греческого форварда Янниса Адетокунбо, который набрал 16 очков, сделал 18 подборов и четыре передачи.
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