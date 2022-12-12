Энтони Дэвис — о результате 3-3 на выезде: мы считаем этот тур успешным

Один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис назвал прошедший выездной тур (3-3) успешным.

«Мы обязаны были победить сегодня в Детройте, мы знали это. Ранее мы проиграли в Филадельфии, до этого мы с Броном не играли в Кливленде. Мы считаем этот выездной тур успешным – 50 процентов. Последний матч всегда самый сложный, потому что ты возвращаешься домой, пробыв в дороге 11 дней. Мы демонстрировали стойкость и продолжали бороться за победу, которую обязаны были одержать», – приводит слова Дэвиса Spectrum SportsNet.

В рамках выездного тура «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победы в матчах с «Милуоки Бакс», «Вашингтон Уизардс» и «Детройт Пистонс» и потерпел поражения в матчах с «Кливленд Кавальерс», «Торонто Рэпторс» и «Филадельфией».