Ирвинг высказался по поводу победной серии «Бруклина»

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг после победы в матче Национальной баскетбольной лиги с «Вашингтон Уизардс» (112:110) дал комментарий по поводу игры команды.

Победная серия «Нетс» теперь достигла четырёх матчей.

«Давайте просто выигрывать матчи, вот каков наш настрой. Больше никаких оправданий, никаких отвлекающих факторов, никаких неожиданных травм. Мы просто хотим, чтобы все были здоровы, чтобы все получали удовольствие и играли в свою игру», — приводит слова Ирвинга Clutch Points.

В последних шести встречах Ирвинг набирает в среднем за игру 27,0 очка, делает 6,0 подбора и 5,3 передачи при 47,9% попаданий с игры.

Кайри Ирвинг показывает дриблинг, стоя ногами на двух мячах: