31 очко Джоэла Эмбиида помогли «Филадельфии» взять верх над «Сакраменто»

В Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Сакраменто Кингз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 123:103.



Самым результативным игроком у «Филадельфии» стал камерунский центровой Джоэл Эмбиид, набравший 31 очко, сделавший семь подборов и две передачи. Также стоит отметить американского разыгрывающего Джеймса Хардена, который набрал 21 очко, совершил семь подборов и 15 передач, таким образом оформив дабл-дабл в противостоянии. Самым результативным у гостей стал центровой Домантас Сабонис. На его счету 22 очка, 10 подборов и три передачи. Также стоит отметить американского защитника Малика Монка (16 очков, три подбора и четыре передачи).