31 очко Джоэла Эмбиида помогли «Филадельфии» взять верх над «Сакраменто»
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В Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Сакраменто Кингз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 123:103.
Самым результативным игроком у «Филадельфии» стал камерунский центровой Джоэл Эмбиид, набравший 31 очко, сделавший семь подборов и две передачи. Также стоит отметить американского разыгрывающего Джеймса Хардена, который набрал 21 очко, совершил семь подборов и 15 передач, таким образом оформив дабл-дабл в противостоянии. Самым результативным у гостей стал центровой Домантас Сабонис. На его счету 22 очка, 10 подборов и три передачи. Также стоит отметить американского защитника Малика Монка (16 очков, три подбора и четыре передачи).
НБА - регулярный чемпионат
14 декабря 2022, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
123 : 103
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 31, Харден - 21, Харрис - 21, Тибулл - 15, Милтон - 14, Ньянг - 12, Такер - 6, Коркмаз - 3, Ли, Макси, Мелтон, Рид, Спрингер, Харрелл, Хаус, Шэмпени
Сакраменто Кингз: Сабонис - 22, Монк - 16, Фокс - 13, Дэвис - 12, Барнс - 11, Хаертер - 7, Холмс - 7, Мету - 5, Мюррэй - 3, Окпала - 3, Лайлз - 2, Митчелл - 2, Деллаведова, Кета, Лень, Монеке, Эллис
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