Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

44 очка Джейсона Тейтума принесли «Бостону» победу над «Лейкерс»

44 очка Джейсона Тейтума принесли «Бостону» победу над «Лейкерс»
Комментарии

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 122:118.

Самым результативным игроком у «Лейкерс» стал американский центровой Энтони Дэвис, набравший 37 очков, сделавший 12 подборов и только три передачи. Также стоит отметить американского форварда Леброна Джеймса, который заработал 33 очка, сделал девять подборов и столько же передач. Самым результативным у гостей стал американский форвард Джейсон Тейтум. На его счету 44 очка, девять подборов и шесть передач. Также стоит отметить седьмого номера американца Джейлена Брауна, который заработал дабл-дабл: 25 очков, 15 подборов и пять передач.

НБА - регулярный чемпионат
14 декабря 2022, среда. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
118 : 122
ОТ
Бостон Селтикс
Бостон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 37, Джеймс - 33, Уэстбрук - 20, Уокер - 7, Беверли - 6, Брайант - 4, Ривз - 4, Нанн - 3, Браун - 2, Шрёдер - 2, Габриэль, Джонс, Кристи, Пиппен Мл., Суидер, Тоскано-Андерсон
Бостон Селтикс: Тейтум - 44, Браун - 25, Смарт - 18, Уайт - 10, Уильямс - 9, Гриффин - 6, Брогдон - 5, Хозер - 3, Корнет - 2, Вонле, Галлинари, Джексон, Дэвисон, Кабенгеле, Притчард, Уильямс, Хорфорд
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022