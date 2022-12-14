44 очка Джейсона Тейтума принесли «Бостону» победу над «Лейкерс»

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 122:118.



Самым результативным игроком у «Лейкерс» стал американский центровой Энтони Дэвис, набравший 37 очков, сделавший 12 подборов и только три передачи. Также стоит отметить американского форварда Леброна Джеймса, который заработал 33 очка, сделал девять подборов и столько же передач. Самым результативным у гостей стал американский форвард Джейсон Тейтум. На его счету 44 очка, девять подборов и шесть передач. Также стоит отметить седьмого номера американца Джейлена Брауна, который заработал дабл-дабл: 25 очков, 15 подборов и пять передач.