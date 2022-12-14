Тейтум: чувствую себя лучшим, когда выхожу на площадку

Один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум высказался по поводу победы в матче с «Лос-Анджелес Лейкерс» (122:118 ОТ), а также рассказал о гонке за звание MVP.

«Мы проигрывали 13 очков за три минуты до конца четвёртой четверти, но смогли одержать победу. Она была нам необходима после двух поражений подряд. Мы вернулись на победный путь, это здорово.



MVP? Я чувствую себя лучшим, когда выхожу на площадку. Но в лиге много отличных игроков. Я должен работать ещё больше и усерднее. Стараюсь концентрироваться на каждом отдельном матче и продолжать побеждать», — сказал Тейтум после матча.

Тейтум стал самым результативным игроком встречи. На его счету 44 очка, девять подборов и шесть передач.

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