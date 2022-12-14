Кампаццо продолжит карьеру в «Црвене Звезде», «Реал» не будет повторять предложение сербов

Аргентинский разыгрывающий Факундо Кампаццо перейдёт в сербскую «Црвену Звезду», сообщает Eurohoops. По информации источника, мадридский «Реал» не планирует повторять предложение, сделанное игроку сербским клубом.



Ранее «Црвена Звезда» предложила Кампаццо € 1,8 млн до конца сезона-2022/2023 и € 2,5 млн за следующий сезон.



Кампаццо в конце ноября был отчислен из «Далласа» и сейчас находится в статусе свободного агента.



Факундо начал свою профессиональную карьеру в 17 лет у себя на родине и стал двукратным MVP финала Аргентинской лиги, а также помог своей команде выиграть четыре чемпионата за пять сезонов.



До этого Кампаццо выступал за «Денвер Наггетс» на протяжении двух сезонов. В прошлом году он набирал в среднем 5,1 очка и 3,4 передачи при 30% из-за дуги за 18,1 минуты.