Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кампаццо продолжит карьеру в «Црвене Звезде», «Реал» не будет повторять предложение сербов

Кампаццо продолжит карьеру в «Црвене Звезде», «Реал» не будет повторять предложение сербов
Комментарии

Аргентинский разыгрывающий Факундо Кампаццо перейдёт в сербскую «Црвену Звезду», сообщает Eurohoops. По информации источника, мадридский «Реал» не планирует повторять предложение, сделанное игроку сербским клубом.

Ранее «Црвена Звезда» предложила Кампаццо € 1,8 млн до конца сезона-2022/2023 и € 2,5 млн за следующий сезон.

Кампаццо в конце ноября был отчислен из «Далласа» и сейчас находится в статусе свободного агента.

Факундо начал свою профессиональную карьеру в 17 лет у себя на родине и стал двукратным MVP финала Аргентинской лиги, а также помог своей команде выиграть четыре чемпионата за пять сезонов.

До этого Кампаццо выступал за «Денвер Наггетс» на протяжении двух сезонов. В прошлом году он набирал в среднем 5,1 очка и 3,4 передачи при 30% из-за дуги за 18,1 минуты.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022