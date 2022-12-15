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38 очков Стефена Карри не помогли «Голден Стэйт» обыграть «Индиану»

38 очков Стефена Карри не помогли «Голден Стэйт» обыграть «Индиану»
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В Индианаполисе (США) на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Индиана Пэйсерс» принимала «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 125:119.

Самым результативным игроком у «Индианы» стал американский разыгрывающий Тайрис Хадибёртон, набравший 29 очков, четыре подбора и шесть передач. Также стоит отметить канадского защитника Беннедикта Матурина, который заработал 24 очка, шесть подборов и три передач. Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Стефен Карри. На его счету 38 очков, семь подборов и такое же количество передач. Также стоит отметить 3-го номера американского защитника Джордана Пула, который набрал 20 очков, пять подборов и столько же передач.

НБА - регулярный чемпионат
15 декабря 2022, четверг. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
125 : 119
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 29, Матурин - 24, Тёрнер - 21, Хилд - 17, Бриссетт - 11, Нембард - 8, Несмит - 6, Макконнелл - 5, Смит - 4, Битадзе, Браун, Джексон, Джонсон, Дуарте, Куин, Тайс, Тэйлор
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 38, Пул - 20, Грин - 15, Дивинченцо - 15, Муди - 13, Куминга - 9, Луни - 4, Джером - 2, Лэмб - 2, Грин - 1, Болдуин Мл., Игуодала, Роллинз, Томпсон, Уайзмен, Уиггинс
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