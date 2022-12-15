38 очков Стефена Карри не помогли «Голден Стэйт» обыграть «Индиану»

В Индианаполисе (США) на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Индиана Пэйсерс» принимала «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 125:119.



Самым результативным игроком у «Индианы» стал американский разыгрывающий Тайрис Хадибёртон, набравший 29 очков, четыре подбора и шесть передач. Также стоит отметить канадского защитника Беннедикта Матурина, который заработал 24 очка, шесть подборов и три передач. Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Стефен Карри. На его счету 38 очков, семь подборов и такое же количество передач. Также стоит отметить 3-го номера американского защитника Джордана Пула, который набрал 20 очков, пять подборов и столько же передач.