«Реал» проиграл «Жальгирису» в Евролиге

Литовский «Жальгирис» одержал победу в матче 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги с мадридским «Реалом». Встреча прошла в Каунасе (Литва) на стадионе «Жальгирис-Арена» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 81:72.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кинан Эванс, набравший 20 очков. 19 баллов на счету Эдгараса Улановаса.



В составе «Реала» 22 очка набрал Джанан Муса. 17 очков на счету Марио Хезоньи.



В следующем туре «Жальгирис» сыграет с мюнхенской «Баварией» на домашнем паркете. Встреча состоится 23 декабря и начнётся в 21:00 мск. «Реал» в 14-м туре регулярного чемпионата встретится с АСВЕЛом. Матч пройдёт в Мадриде 22 декабря, начало запланировано на 22:45 мск.