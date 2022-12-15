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«Реал» проиграл «Жальгирису» в Евролиге

«Реал» проиграл «Жальгирису» в Евролиге
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Литовский «Жальгирис» одержал победу в матче 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги с мадридским «Реалом». Встреча прошла в Каунасе (Литва) на стадионе «Жальгирис-Арена» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 81:72.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кинан Эванс, набравший 20 очков. 19 баллов на счету Эдгараса Улановаса.

В составе «Реала» 22 очка набрал Джанан Муса. 17 очков на счету Марио Хезоньи.

В следующем туре «Жальгирис» сыграет с мюнхенской «Баварией» на домашнем паркете. Встреча состоится 23 декабря и начнётся в 21:00 мск. «Реал» в 14-м туре регулярного чемпионата встретится с АСВЕЛом. Матч пройдёт в Мадриде 22 декабря, начало запланировано на 22:45 мск.

Евролига. Регулярный чемпионат. 14-й тур
15 декабря 2022, четверг. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
81 : 72
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Жальгирис: Улановас - 9, Буткевичюс - 6, Эванс - 6, Кавано - 5, Бирутис - 4, Димша - 3, Гедрайтис - 2, Шмитс - 2, Кальнетис, Кривас, Лукошюнас, Хэйс
Реал Мадрид: Муса - 10, Хезонья - 9, Тавареш - 6, Ябуселе - 4, Корнели - 2, Пуарье - 2, Родригес - 2, Абальде, Козёр, Льюль, Ндиайе, Уильямс-Госс
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