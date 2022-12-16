Райкович прокомментировал победу ЦСКА в матче с «Локомотивом-Кубань»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал победу своих подопечных в матче с «Локомотивом-Кубань» (94:80).



«Это была хорошая, качественная игра. «Локо» играл полным составом, даже с двумя новыми игроками, которые помогли им с ротацией. При этом нам не хватало двух важных баскетболистов, Шведа и Милутинова, а если учесть Антонова, то из стартовой пятёрки у нас не было трёх игроков. Но я счастлив и горжусь за всех остальных. Они показали, что ЦСКА – это не только те, кого я упомянул, что мы вместе играем, обороняемся, делим мяч – а у нас сегодня было 33 передачи, что мы показываем командный организованный баскетбол. Теперь пришло время оправиться от травм и болезней и подготовиться к следующей игре с МБА», — приводит слова Эмила Райковича официальный сайт Единой лиги ВТБ.