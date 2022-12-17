«Парма-Пари» обыграла «Астану» в Единой лиге ВТБ

Пермская «Парма-Пари» одержала победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной». Встреча состоялась на стадионе «УДС Молот им. Виктора Лебедева» в Перми и завершилась победой хозяев паркета со счётом 94:74.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джастин Роберсон, набравший 20 очков. 19 баллов набрал Данила Походяев. Ещё 17 очков на счету Брайона Аллена. 12 очков набрал Тайлор Онгвае.
В составе «Астаныа» 23 очка набрал Даниил Аксёнов. 15 баллов на свой счёт записал Кваме Вон.
Следующий матч «Парма-Пари» проведёт 22 декабря в Краснодаре. Соперниками пермяков будут баскетболисты местного «Локомотива-Кубань». «Астана» в следующем туре сыграет на домашнем паркете с казанским УНИКСом. Встреча состоится также 22 декабря.
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