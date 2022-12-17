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«Парма-Пари» обыграла «Астану» в Единой лиге ВТБ

«Парма-Пари» обыграла «Астану» в Единой лиге ВТБ
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Пермская «Парма-Пари» одержала победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной». Встреча состоялась на стадионе «УДС Молот им. Виктора Лебедева» в Перми и завершилась победой хозяев паркета со счётом 94:74.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джастин Роберсон, набравший 20 очков. 19 баллов набрал Данила Походяев. Ещё 17 очков на счету Брайона Аллена. 12 очков набрал Тайлор Онгвае.

В составе «Астаныа» 23 очка набрал Даниил Аксёнов. 15 баллов на свой счёт записал Кваме Вон.

Следующий матч «Парма-Пари» проведёт 22 декабря в Краснодаре. Соперниками пермяков будут баскетболисты местного «Локомотива-Кубань». «Астана» в следующем туре сыграет на домашнем паркете с казанским УНИКСом. Встреча состоится также 22 декабря.

Единая лига ВТБ. 1-й этап
17 декабря 2022, суббота. 15:00 МСК
Парма-Пари
Пермь, Россия
Окончен
94 : 74
Астана
Астана, Казахстан
Парма-Пари: Роберсон - 20, Походяев - 19, Аллен - 17, Онгвае - 12, Платунов - 9, Диме - 6, Антипов - 5, Джеймс - 5, Попов - 1, Будин, Перевалов, Шейко
Астана: Аксёнов - 23, Вон - 15, Лиходей - 13, Гаврилов - 10, Джонсон - 7, Марчук - 4, Марчук - 2, Балашов, Мурзагалиев, Щербак
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