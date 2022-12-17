Харден – о желании Дюранта уйти из «Нетс»: я по-прежнему слабак?
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Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс», американец Джеймс Харден рассказал о своём непродолжительном пребывании в «Бруклин Нетс», где он провёл немногим больше года.
«Там не было выстроенной системы, а она нужна даже суперзвёздам. Именно это позволяет нам быть лучшими игроками и лидерами своих организаций.
Я просто считаю, что на деле всё оказалось не так, как я ожидал, когда добивался обмена. Мне кажется, что это понятно. И я понимал, что люди будут говорить: «Ты сдаёшься». Но уже летом ещё одна суперзвезда [Дюрант] захотела уйти. Итак, я по-прежнему слабак?» – приводит слова баскетболиста издание FOX Sports.
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