Харден – о желании Дюранта уйти из «Нетс»: я по-прежнему слабак?

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс», американец Джеймс Харден рассказал о своём непродолжительном пребывании в «Бруклин Нетс», где он провёл немногим больше года.

«Там не было выстроенной системы, а она нужна даже суперзвёздам. Именно это позволяет нам быть лучшими игроками и лидерами своих организаций.

Я просто считаю, что на деле всё оказалось не так, как я ожидал, когда добивался обмена. Мне кажется, что это понятно. И я понимал, что люди будут говорить: «Ты сдаёшься». Но уже летом ещё одна суперзвезда [Дюрант] захотела уйти. Итак, я по-прежнему слабак?» – приводит слова баскетболиста издание FOX Sports.

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