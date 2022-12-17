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Ясикявичюс рассказал, за кого будет болеть в финале ЧМ-2022

Ясикявичюс рассказал, за кого будет болеть в финале ЧМ-2022
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Главный тренер баскетбольной «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Франции.

«Наверное, два моих французских игрока убьют меня, но я буду болеть за Аргентину из-за Лионеля Месси», — приводит слова Ясикявичюса BasketNews.

Напомним, в финале чемпионата мира по футболу в Катаре встретятся сборные Аргентины и Франции. Игра состоится завтра, 18 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле (Катар). Начало матча — в 18:00 мск.

В полуфинале сборная Аргентины оказалась сильнее команду Хорватии (3:0), а Франция обыграла Марокко (1:0).

Сборная Хорватии завоевала бронзовые медали первенства, обыграв команду Марокко со счётом 2:1.

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