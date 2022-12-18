Дабл-дабл Эдриса Адебайо помог «Майами» одолеть «Сан-Антонио»

В Мехико (Мексика) на стадионе «Мехико Сити-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Майами Хит». Встреча закончилась победой гостей со счётом 111:101.



Самым результативным игроком у «Сан-Антонио» стал американский форвард Келдон Джонсон, набравший 22 очка, два подбора и три передачи. Также стоит отметить американского защитника Девина Васселла, который заработал 18 очков, три подбора и две передачи. Самым результативным у гостей стал американский центровой Эдрис Адебайо. На его счету дабл-дабл: 22 очка, 13 подборов и три передачи. Также стоит отметить 22-го номера американца Джимми Батлера, который набрал 26 очков, пять подборов и на одну меньше передачу.