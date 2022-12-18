Дабл-дабл Эдриса Адебайо помог «Майами» одолеть «Сан-Антонио»
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В Мехико (Мексика) на стадионе «Мехико Сити-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Майами Хит». Встреча закончилась победой гостей со счётом 111:101.
Самым результативным игроком у «Сан-Антонио» стал американский форвард Келдон Джонсон, набравший 22 очка, два подбора и три передачи. Также стоит отметить американского защитника Девина Васселла, который заработал 18 очков, три подбора и две передачи. Самым результативным у гостей стал американский центровой Эдрис Адебайо. На его счету дабл-дабл: 22 очка, 13 подборов и три передачи. Также стоит отметить 22-го номера американца Джимми Батлера, который набрал 26 очков, пять подборов и на одну меньше передачу.
НБА - регулярный чемпионат
18 декабря 2022, воскресенье. 01:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
101 : 111
Майами Хит
Майами
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 22, Васселл - 18, Коллинс - 13, Брэнэм - 12, Бэйтс-Диоп - 10, Джонс - 9, Макдермотт - 8, Пёлтль - 7, Сохан - 2, Барлоу, Бэсси, Джонсон, Дьенг, Лэнгфорд, Ричардсон, Роби, Уэсли
Майами Хит: Батлер - 26, Адебайо - 22, Хироу - 21, Робинсон - 12, Страс - 12, Оладипо - 7, Дедмон - 3, Йович - 3, Хайсмит - 3, Робинсон - 2, Винсент, Кэйн, Лоури, Мартин, Хаслем, Юртсевен
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