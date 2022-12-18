МБА обыграла «Минск» на выезде
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Завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором «Минск» на своей площадке принимал МБА. Счёт встречи — 76:61 в пользу гостей.
Хозяева одержали победу в стартовой десятиминутке матча, однако все остальные четверти оказались за МБА.
Самым результативным игроком встречи стал Антон Лопатин (МБА), который записал на свой счёт 18 очков. В составе белорусской команды наилучшую результативность продемонстрировали Суприм Ханна и Константин Паско — по 12 очков.
После 17 игр МБА занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, имея в своём активе 12 побед при пяти поражениях. «Минск» сыграл 16 матчей и замыкает таблицу с одной победой.
Единая лига ВТБ. 1-й этап
18 декабря 2022, воскресенье. 15:00 МСК
Минск
Минск, Беларусь
Окончен
61 : 76
МБА
Москва, Россия
Минск: Паско - 12, Ханна - 12, Близнюк - 10, Стубеда - 9, Шливанчанин - 8, Тростинецкий - 5, Борисевич - 2, Дуду - 2, Микульский - 1, Смит, Третьяк
МБА: Лопатин - 18, Якушин - 16, Коновалов - 11, Воронов - 6, Пушков - 6, Платонов - 5, Валиев - 4, Клюев - 4, Голдырев - 3, Касаткин - 3, Покинко, Ремизов
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