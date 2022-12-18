МБА обыграла «Минск» на выезде

Завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором «Минск» на своей площадке принимал МБА. Счёт встречи — 76:61 в пользу гостей.

Хозяева одержали победу в стартовой десятиминутке матча, однако все остальные четверти оказались за МБА.

Самым результативным игроком встречи стал Антон Лопатин (МБА), который записал на свой счёт 18 очков. В составе белорусской команды наилучшую результативность продемонстрировали Суприм Ханна и Константин Паско — по 12 очков.

После 17 игр МБА занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, имея в своём активе 12 побед при пяти поражениях. «Минск» сыграл 16 матчей и замыкает таблицу с одной победой.