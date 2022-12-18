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«Соперник преподал нам урок». Карасёв высказался по поводу игры с «Минском»

«Соперник преподал нам урок». Карасёв высказался по поводу игры с «Минском»
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Главный тренер МБА Василий Карасёв высказался по поводу победы команды в матче Единой лиги ВТБ с «Минском» (76:61).

«Спасибо сопернику за хорошую игру: было много энергии, много желания, была действительно хорошая борьба до последней секунды. Нельзя было расслабляться. Что касается нас, то у нас был немного тяжёлый график поездок.

Где-то в начале матча посчитали, что можно выиграть малой кровью, пока в турнирной таблице «Минск» победами особо не блещет. Но соперник преподал нам хороший урок, что если ты немного недооцениваешь противника, то можно за это поплатиться. Хорошо, что нашли силы в себе, отработали, сделали то, что нужно, и результат пришёл», — приводит слова Карасёва официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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