«Соперник преподал нам урок». Карасёв высказался по поводу игры с «Минском»

Главный тренер МБА Василий Карасёв высказался по поводу победы команды в матче Единой лиги ВТБ с «Минском» (76:61).

«Спасибо сопернику за хорошую игру: было много энергии, много желания, была действительно хорошая борьба до последней секунды. Нельзя было расслабляться. Что касается нас, то у нас был немного тяжёлый график поездок.



Где-то в начале матча посчитали, что можно выиграть малой кровью, пока в турнирной таблице «Минск» победами особо не блещет. Но соперник преподал нам хороший урок, что если ты немного недооцениваешь противника, то можно за это поплатиться. Хорошо, что нашли силы в себе, отработали, сделали то, что нужно, и результат пришёл», — приводит слова Карасёва официальный сайт Единой лиги ВТБ.