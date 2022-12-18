В «Зените» отреагировали на поражение в матче с «Автодором»

Адамантиос Панайотопулос, временно исполняющий обязанности главного тренера «Зенита», высказался по поводу поражения команды в матче Единой лиги ВТБ с «Автодором» (79:91).
«Прежде всего, поздравляю «Автодор». Они показали хороший баскетбол и заслужили победу. Для нас матч получился очень и очень тяжёлым. Отсутствие ряда игроков – не оправдание для нас.
Мы совсем не защищались и пропустили 91 очко, что неприемлемо. Нам нужно много работать и значительно улучшать свою игру. Надеюсь, скоро недостающие баскетболисты вернутся в строй», — приводит слова Панайотопулоса официальный сайт Единой лиги ВТБ.
После 16 игр «Зенит» занимает третью строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, имея 12 побед и четыре поражения. «Автодор» занимает восьмое место — шесть побед при 11 поражениях.
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