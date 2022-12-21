Дабл-дабл Деандре Эйтона не помог «Финиксу» одолеть «Вашингтон»

В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Финикс Санз» принимал «Вашингтон Уизардс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 113:110.



Самым результативным игроком у «Финикса» стал американский защитник Ландри Шамет, набравший 31 очко, два подбора и пять передач. Также стоит отметить центрового с Багамских Островов Деандре Эйтона, который заработал дабл-дабл: 30 очков, 13 подборов, но нет передач. Самым результативным у гостей стал американский форвард Кайл Кузма. На его счету 29 очков, шесть подборов и столько же передач. Также стоит отметить американского защитника Брэдли Била, который набрал 27 очков, шесть подборов и столько же передач.