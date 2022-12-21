Дабл-дабл Деандре Эйтона не помог «Финиксу» одолеть «Вашингтон»
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В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Финикс Санз» принимал «Вашингтон Уизардс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 113:110.
Самым результативным игроком у «Финикса» стал американский защитник Ландри Шамет, набравший 31 очко, два подбора и пять передач. Также стоит отметить центрового с Багамских Островов Деандре Эйтона, который заработал дабл-дабл: 30 очков, 13 подборов, но нет передач. Самым результативным у гостей стал американский форвард Кайл Кузма. На его счету 29 очков, шесть подборов и столько же передач. Также стоит отметить американского защитника Брэдли Била, который набрал 27 очков, шесть подборов и столько же передач.
НБА - регулярный чемпионат
21 декабря 2022, среда. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
110 : 113
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Финикс Санз: Шамет - 31, Эйтон - 30, Пол - 12, Бриджес - 10, Вашингтон - 10, Бийомбо - 7, Крэйг - 6, Ли - 2, Уэйнрайт - 2, Букер, Джонсон, Краудер, Ландейл, Окоги, Пэйн, Шарич
Вашингтон Уизардс: Кузма - 29, Бил - 27, Авдия - 16, Гэффорд - 12, Моррис - 9, Бартон - 6, Гибсон - 6, Кисперт - 6, Гудвин - 2, Гилл, Дотсон, Дэвис, Кэри, Порзингис, Райт, Тодд, Хатимура
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