Главный тренер «Црвены Звезды»: Кампаццо потребуется время на адаптацию

Главный тренер «Црвены Звезды» Душко Иванович высказался о новичке команды Факундо Кампаццо.



«Кампаццо — игрок с огромным опытом. Он проявил себя в Евролиге, но в последнее время у него не было игровой практики, пока он был в США. Ему потребуется время, чтобы найти игровой ритм. Но мы надеемся, что он сможет помочь нам достичь своих целей. Ему нужно время на адаптацию. Обычно говорят, что команда сильна ровно настолько, насколько сильны её самый сильный и самый слабый игрок. Посмотрим, что получится», — приводит слова Ивановича BasketNews.



Напомним, аргентинский разыгрывающий пока не сможет помочь своей команде в Евролиге, поскольку сербскому клубу запрещено заявлять новых игроков и тренеров.



Кампаццо в конце ноября был отчислен из «Далласа» и сейчас находится в статусе свободного агента.



Факундо начал свою профессиональную карьеру в 17 лет у себя на родине и стал двукратным MVP финала Аргентинской лиги, а также помог своей команде выиграть четыре чемпионата за пять сезонов.



До этого Кампаццо выступал за «Денвер Наггетс» на протяжении двух сезонов. В прошлом году он набирал в среднем 5,1 очка и делал 3,4 передачи при 30% из-за дуги за 18,1 минуты.