«Торонто» обыграл «Нью-Йорк», у Паскаля Сиакама – 52 очка

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Торонто Рэпторс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 113:106.



Самым результативным игроком у «Нью-Йорка» стал 9-й номер канадец Ар Джей Барретт, набравший 30 очков, пять подборов и столько же передач. Также стоит отметить американского форварда Джулиуса Рэндла, который заработал дабл-дабл: 30 очков, 13 подборов и четыре передачи. Самым результативным у гостей стал камерунский центровой Паскаль Сиакам. На его счету 52 очка, девять подборов и семь передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Фреда Ванвлита, который набрал 28 очков, один подбор и четыре передачи.