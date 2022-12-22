«Торонто» обыграл «Нью-Йорк», у Паскаля Сиакама – 52 очка
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Торонто Рэпторс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 113:106.
Самым результативным игроком у «Нью-Йорка» стал 9-й номер канадец Ар Джей Барретт, набравший 30 очков, пять подборов и столько же передач. Также стоит отметить американского форварда Джулиуса Рэндла, который заработал дабл-дабл: 30 очков, 13 подборов и четыре передачи. Самым результативным у гостей стал камерунский центровой Паскаль Сиакам. На его счету 52 очка, девять подборов и семь передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Фреда Ванвлита, который набрал 28 очков, один подбор и четыре передачи.
НБА - регулярный чемпионат
22 декабря 2022, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
106 : 113
Торонто Рэпторс
Торонто
Нью-Йорк Никс: Барретт - 30, Рэндл - 30, Куикли - 20, Робинсон - 10, Брансон - 7, Макбрайд - 5, Роуз - 2, Хартенштайн - 2, Арчидиаконоу, Гримс, Джеффрис, Килс, Михайлюк, Реддиш, Симс, Топпин, Фурнье
Торонто Рэпторс: Сиакам - 52, Ванвлит - 28, Ануноби - 15, Флинн - 8, Эрнангомес - 4, Барнс - 2, Буше - 2, Янг - 2, Ачиува, Берч, Бэнтон, Даутин, Колоко, Портер, Трент-мл., Харпер Мл., Шампани
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