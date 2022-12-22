«Локомотив-Кубань» вырвал победу в матче с «Пармой-Пари» в Единой лиге ВТБ

Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. На арене «Баскет-Холл» в Краснодаре «Локомотив-Кубань» принимал «Парму-Пари». Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 88:86 (25:19, 23:22, 22:20, 18:25). Итоговый результат определялся на последних секундах, где более удачливыми были хозяева.
Лучшую результативность в составе победителей показал американский защитник Джейлен Бэрфорд. Он принёс своей команде 17 очков. Также в его активе пять подборов и столько же результативных передач. У «Парма-Пари» больше всего очков набрал американский разыгрывающий Джастин Роберсон (22). Также на его счету пять подборов и 11 передач.
В следующем туре регулярного соревнований «Локомотив-Кубань» сыграет с «Нижним Новгородом». Матч состоится в Краснодаре 5 января. «Парма-Пари» следующую встречу проведёт с клубом «Автодор». Она состоится 4 января в Саратове.
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