«Локомотив-Кубань» вырвал победу в матче с «Пармой-Пари» в Единой лиге ВТБ

Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. На арене «Баскет-Холл» в Краснодаре «Локомотив-Кубань» принимал «Парму-Пари». Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 88:86 (25:19, 23:22, 22:20, 18:25). Итоговый результат определялся на последних секундах, где более удачливыми были хозяева.



Лучшую результативность в составе победителей показал американский защитник Джейлен Бэрфорд. Он принёс своей команде 17 очков. Также в его активе пять подборов и столько же результативных передач. У «Парма-Пари» больше всего очков набрал американский разыгрывающий Джастин Роберсон (22). Также на его счету пять подборов и 11 передач.



В следующем туре регулярного соревнований «Локомотив-Кубань» сыграет с «Нижним Новгородом». Матч состоится в Краснодаре 5 января. «Парма-Пари» следующую встречу проведёт с клубом «Автодор». Она состоится 4 января в Саратове.