Секулич прокомментировал победу «Локомотива-Кубань» в матче с «Пармой-Пари»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пармой-Пари» (88:86).
«Это были настоящие американские горки: три или четыре раза мы отрывались с двузначным преимуществом, но позволяли сопернику возвращаться в игру, подпускали их на расстояние, которое отыгрывается за одно владение. «Парма-Пари» – хорошая и серьёзная команда, но если бы мы допускали меньше ошибок, то победили бы гораздо увереннее. Я обращал внимание игроков, что надо оставаться сфокусированными и продолжать играть в командный баскетбол, что нам нужна уверенная игра и чёткая защита.
Оба наших новичка здорово помогли нам. Возможно, Крису Хортону сегодня было проще, поскольку он приехал из чемпионата Израиля, где имел регулярную игровую практику. У Джоша Грэя немного другая история – он давно не играл и сейчас только находит свой ритм. Ещё рано говорить, что новички полноценно влились в команду. Пока мы провели вместе только несколько тренировок. Сейчас будет небольшой перерыв — постараемся использовать это время, чтобы лучше интегрировать обоих в команду», — приводит слова Секулича официальный сайт Единой лиги ВТБ.
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