«Анадолу Эфес» обыграл «Панатинаикос» в Евролиге

Турецкий «Анадолу Эфес» одержал победу в матче 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги с греческим «Панатинаикосом». Встреча прошла в Стамбуле (Турция) на стадионе «Синан Эрдем Доум» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 88:69.



В составе «Анадолу Эфес» 23 балла на счету Уилла Клайберна. 19 очков набрал Василие Мицич. По 11 баллов набрали Амаду-Амат М'Байе и Родриг Бьёбуа.



У «Панатинаикоса» отличился Дуэйн Бэйкон, набравший 20 очков. 13 баллов на счету Деррика Уильямса.



В следующем туре «Анадолу Эфес» сыграет с израильским «Маккаби» на выезде. Встреча состоится 29 декабря, начало — в 22:05 мск. «Панатинаикос» в 16-м туре регулярного чемпионата встретится с «Олимпиакосом». Матч пройдёт в Афинах 30 декабря, начало — в 22:00 мск.