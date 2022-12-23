«Анадолу Эфес» обыграл «Панатинаикос» в Евролиге
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Турецкий «Анадолу Эфес» одержал победу в матче 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги с греческим «Панатинаикосом». Встреча прошла в Стамбуле (Турция) на стадионе «Синан Эрдем Доум» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 88:69.
В составе «Анадолу Эфес» 23 балла на счету Уилла Клайберна. 19 очков набрал Василие Мицич. По 11 баллов набрали Амаду-Амат М'Байе и Родриг Бьёбуа.
У «Панатинаикоса» отличился Дуэйн Бэйкон, набравший 20 очков. 13 баллов на счету Деррика Уильямса.
В следующем туре «Анадолу Эфес» сыграет с израильским «Маккаби» на выезде. Встреча состоится 29 декабря, начало — в 22:05 мск. «Панатинаикос» в 16-м туре регулярного чемпионата встретится с «Олимпиакосом». Матч пройдёт в Афинах 30 декабря, начало — в 22:00 мск.
Евролига. Регулярный чемпионат. 15-й тур
23 декабря 2022, пятница. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
88 : 69
Панатинаикос
Афины, Греция
Анадолу Эфес: Клайберн - 23, Мицич - 19, Данстон - 13, Бьёбуа - 11, М'Байе - 11, Брайант - 4, Тейлор - 4, Пляйсс - 3, Гази, Жижич, Полонара, Тунджер
Панатинаикос: Бэйкон - 20, Деррик Уильямс - 13, Григонис - 9, Папаяннис - 9, Ли - 6, Манцукас - 6, Понитка - 4, Уолтерс - 2, Калаицакис, Самонтуров, Хугкас
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