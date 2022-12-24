Спортивный врач объяснил, почему травма Дэвиса не является для «Лейкерс» ужасной

Спортивный врач Раджпал Брар рассказал, что травму форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса нельзя назвать страшной новостью для калифорнийского клуба, потому что такого рода повреждение не требует хирургического вмешательства или дополнительного лечения.
«Это хорошая новость в целом. Травма Дэвиса получена от перегрузки. Следовательно, нужно уменьшить нагрузку на стопу, переоценить её по прошествии определённого периода времени и строить на основании этого дальнейшие тренировочные планы. Нужно отталкиваться от того, как проходит восстановление. Отсюда и неопределённый срок на возвращение Дэвиса в строй», — приводит слова Брара Fadeaway World.
Напомним, Дэвис получил стрессовый перелом стопы в матче с «Денвер Наггетс» (126:108).
Леброн потренировался с сыновьями в зале «Лейкерс».
- 24 декабря 2022
-
13:54
-
13:37
-
12:56
-
12:34
-
12:09
-
11:42
-
11:25
-
10:50
-
10:18
-
10:00
-
09:49
-
09:34
-
09:14
-
09:02
-
07:32
-
06:38
-
05:27
-
00:50
-
00:47
-
00:45
- 23 декабря 2022
-
23:52
-
23:50
-
23:28
-
22:43
-
22:15
-
21:58
-
21:49
-
21:00
-
20:17
-
18:47
-
17:57
-
17:41
-
16:57
-
16:19
-
15:55