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Спортивный врач объяснил, почему травма Дэвиса не является для «Лейкерс» ужасной

Спортивный врач объяснил, почему травма Дэвиса не является для «Лейкерс» ужасной
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Спортивный врач Раджпал Брар рассказал, что травму форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса нельзя назвать страшной новостью для калифорнийского клуба, потому что такого рода повреждение не требует хирургического вмешательства или дополнительного лечения.

«Это хорошая новость в целом. Травма Дэвиса получена от перегрузки. Следовательно, нужно уменьшить нагрузку на стопу, переоценить её по прошествии определённого периода времени и строить на основании этого дальнейшие тренировочные планы. Нужно отталкиваться от того, как проходит восстановление. Отсюда и неопределённый срок на возвращение Дэвиса в строй», — приводит слова Брара Fadeaway World.

Напомним, Дэвис получил стрессовый перелом стопы в матче с «Денвер Наггетс» (126:108).

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