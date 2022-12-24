Инсайдер рассказал о восстановлении Энтони Дэвиса после травмы

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и форвард «Лос-Анджелес Лейкерс», американец Энтони Дэвис может пройти повторное обследование уже на следующей неделе, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Напомним, Дэвис получил стрессовый перелом стопы в матче с «Денвер Наггетс» (126:108), состоявшемся 17 декабря.

«Источники: боль в стопе Энтони Дэвиса утихла. Ожидается, что он будет отдыхать ещё 7-10 дней, после чего пройдёт повторное обследование и узнает, можно ли ему вернуться к игре. Остаётся надежда, что хирургического вмешательства можно избежать», – написал Войнаровски в социальных сетях.

Ранее глава клуба НБА объяснил, как травма Дэвиса может повлиять на изменение состава клуба.

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