Эксперт: Харден в своей карьере ориентируется на Дуэйна Уэйда

Эксперт Yahoo Sports Джейк Фишер считает, что в своей карьере защитник «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден ориентируется на три чемпионских титула легендарного игрока Дуэйна Уэйда.



«Чемпионский титул — единственная вещь, которой не хватает в резюме Джеймса Хардена. Люди, которые знакомы с мышлением Хардена, уже давно считают три титула Дуэйна Уэйда в качестве ориентира для Хардена в рейтинге лучших защитников в истории НБА», — приводит слова Фишера Yahoo.



Сезон-2018/2019 стал последним в карьере Дуэйна. В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации защитник набирал 15,0 очка, отдавал 4,2 передачи, совершал 4,0 подбора, а также выполнял 0,8 перехвата и 0,5 блок-шота за 26,2 минуты в среднем за матч.



Уэйд был выбран «Майами» под общим пятым номером на драфте НБА в 2003 году. Защитник завоевал три чемпионских титула и 13 раз принял участие в Матче звёзд.