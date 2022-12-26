Эксперт: Харден в своей карьере ориентируется на Дуэйна Уэйда

Эксперт Yahoo Sports Джейк Фишер считает, что в своей карьере защитник «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден ориентируется на три чемпионских титула легендарного игрока Дуэйна Уэйда.
«Чемпионский титул — единственная вещь, которой не хватает в резюме Джеймса Хардена. Люди, которые знакомы с мышлением Хардена, уже давно считают три титула Дуэйна Уэйда в качестве ориентира для Хардена в рейтинге лучших защитников в истории НБА», — приводит слова Фишера Yahoo.
Сезон-2018/2019 стал последним в карьере Дуэйна. В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации защитник набирал 15,0 очка, отдавал 4,2 передачи, совершал 4,0 подбора, а также выполнял 0,8 перехвата и 0,5 блок-шота за 26,2 минуты в среднем за матч.
Уэйд был выбран «Майами» под общим пятым номером на драфте НБА в 2003 году. Защитник завоевал три чемпионских титула и 13 раз принял участие в Матче звёзд.
- 27 декабря 2022
-
00:52
- 26 декабря 2022
-
23:55
-
23:47
-
22:34
-
21:00
-
20:41
-
19:55
-
18:41
-
18:32
-
16:36
-
16:32
-
15:43
-
14:47
-
14:43
-
14:02
-
13:08
-
12:27
-
12:02
-
11:55
-
11:32
-
10:23
-
10:01
-
09:54
-
06:53
-
03:33
-
02:18
-
00:50
- 25 декабря 2022
-
23:51
-
23:01
-
22:37
-
21:49
-
21:32
-
20:20
-
19:34
-
19:12