Определены игроки недели в НБА

Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич и форвард «Торонто Рэпторс» Паскаль Сиакам были признаны игроками недели в НБА.



Лука Дончич на минувшей неделе принял участие в четырёх встречах — «Маверикс» одержали в этих матчах три победы. В них защитник команды из Далласа набирал в среднем 31,5 очка, совершал 8,0 подбора и 9,0 передачи.



Паскаль Сиакам вместе с «Торонто Рэпторс» выиграл на минувшей неделе два матча из трёх. В этих встречах форвард набирал в среднем 38,7 очка, совершал 10,3 подбора и отдавал 7,3 передачи.



«Даллас Маверикс» с 18 победами и 16 поражениями занимает восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Торонто Рэпторс» с 15 победами и 18 поражениями располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Востока.